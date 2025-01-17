Міноборони Латвії озвучило позицію щодо відправки миротворців до України

Наразі говорити про відправку миротворців до України ще зарано, оскільки для цього немає прямих передумов.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства оборони Латвії Андріса Спрудса, якого цитує Public Broadcasting of Latvia.
За словами Спрудса, говорити про відповідну можливість можна буде лише після укладання мирної угоди між Росією та Україною.
"Є різні місії. Говорити про конкретну місію в Україні просто зарано. Наразі немає такого формату, немає таких прямих передумов. Як тільки ми дійдемо до таких передумов або формату, тоді можна буде говорити про наступні кроки", - заявив голова відомства.
Натомість колишній командувач Національних збройних сил Раймондс Граубе вважає, що Латвія повинна приєднатись до місії, якщо її реалізовуватимуть, оскільки в такому випадку країна зможе отримати "подібну допомогу у подібних випадках".
"Це дуже сильний і важливий меседж. Ми не можемо очікувати допомоги лише для себе і не приходити на допомогу тим, хто її потребує", - додав він.
Питання щодо відправки миротворців вперше ініціював президент Франції Еммануель Макрон. Спочатку його слова викликали жваву дискусію серед партнерів України, але були й ті, хто підтримав.
За словами президента Володимира Зеленського, відповідна місія є одним з найкращих інструментів, щоб примусити ворога до миру. Зокрема він підтвердив, що це питання вже порушується з союзниками Києва.
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