Минобороны Латвии озвучило позицию по отправке миротворцев в Украину

Сейчас говорить об отправке миротворцев в Украину еще рано, поскольку для этого нет прямых предпосылок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства обороны Латвии Андриса Спрудса, которого цитирует Public Broadcasting of Latvia.
По словам Спрудса, говорить о соответствующей возможности можно будет только после заключения мирного соглашения между Россией и Украиной.
"Есть разные миссии. Говорить о конкретной миссии в Украине просто рано. Пока нет такого формата, нет таких прямых предпосылок. Как только мы дойдем до таких предпосылок или формата, тогда можно будет говорить о следующих шагах", - заявил глава ведомства.
Зато бывший командующий Национальных вооруженных сил Раймондс Граубе считает, что Латвия должна присоединиться к миссии, если ее будут реализовывать, поскольку в таком случае страна сможет получить "подобную помощь в подобных случаях".
"Это очень сильный и важный месседж. Мы не можем ожидать помощи только для себя и не приходить на помощь тем, кто в ней нуждается", - добавил он.
Вопрос об отправке миротворцев впервые инициировал президент Франции Эммануэль Макрон. Сначала его слова вызвали оживленную дискуссию среди партнеров Украины, но были и те, кто поддержал.
По словам президента Владимира Зеленского, соответствующая миссия является одним из лучших инструментов, чтобы принудить врага к миру. В частности он подтвердил, что этот вопрос уже поднимается с союзниками Киева.
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