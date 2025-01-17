Минобороны Латвии озвучило позицию по отправке миротворцев в Украину

По словам Спрудса, говорить о соответствующей возможности можно будет только после заключения мирного соглашения между Россией и Украиной.

"Есть разные миссии. Говорить о конкретной миссии в Украине просто рано. Пока нет такого формата, нет таких прямых предпосылок. Как только мы дойдем до таких предпосылок или формата, тогда можно будет говорить о следующих шагах", - заявил глава ведомства.

Зато бывший командующий Национальных вооруженных сил Раймондс Граубе считает, что Латвия должна присоединиться к миссии, если ее будут реализовывать, поскольку в таком случае страна сможет получить "подобную помощь в подобных случаях".

"Это очень сильный и важный месседж. Мы не можем ожидать помощи только для себя и не приходить на помощь тем, кто в ней нуждается", - добавил он.

Вопрос отправки иностранных войск в Украину

Вопрос об отправке миротворцев впервые инициировал президент Франции Эммануэль Макрон. Сначала его слова вызвали оживленную дискуссию среди партнеров Украины, но были и те, кто поддержал.

По словам президента Владимира Зеленского, соответствующая миссия является одним из лучших инструментов, чтобы принудить врага к миру. В частности он подтвердил, что этот вопрос уже поднимается с союзниками Киева.