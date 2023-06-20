Міноборони: якщо РФ говорить про "брудну бомбу", то є небезпека застосування її Москвою

Якщо Росія та її представники говорять про "брудну бомбу", то це може бути реальною загрозою її застосування окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони України .

"Нікчемними є звинувачення Російської Федерації на чужу адресу щодо порушень міжнародного гуманітарного права, створення "брудних бомб", використання заборонених методів та засобів ведення війни", - йдеться у повідомленні.

В Міноборони нагадали, що подібні заяви з уст російської влади звучали восени минулого року, коли російські окупанти зазнавали поразки на фронті довкола Херсону.

Якою є мета таких заяв

Міноборони України заявляє, що влада Росії хоче відвернути увагу від очевидних поразок окупаційних військ на фронті та створити недовіру західних союзників до України. Також оборонне відомство вирішило нагадати приклад злочинів РФ:

Саме Росія безпідставно та неспровоковано вторглася на територію України;

У 2022 Росія захопила Чорнобильську і Запорізьку АЕС, розміщувала зброю і боєприпаси там, вела обстріли. Окупована Запорізька АЕС і досі використовується росіянами як фактор шантажу.

"А підрив росіянами Каховської ГЕС призвів до екологічної та гуманітарної катастрофи. На совісті Росії - обстріли населених пунктів України, масові вбивства цивільного населення, катування та страти військовополонених", - заявили у Міноборони.

Зазначається, що якщо Росія говорить про небезпеку війни від когось - то вона її розвʼязує сама. Також якщо Росія говорить про "брудну бомбу"», то це може бути реальною загрозою її застосування росіянами. Українське оборонне відомство запевнило, що оцінює всі сценарії та повʼязані ризики і спільно з іншими відомствами та військовими адміністраціями вживає заходів для протидії російській загрозі.

Заяви РФ щодо "брудної бомби"

Нещодавно голова Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін почав складати фейки, що Україна "працює над брудною бомбою".

Фейки про "брудну бомбу" поширював міністр оборони РФ Сергій Шойгу та інші представники Росії восени минулого року. Вони телефонували своїм колегам із Франції, Туреччини, Британії та США і намагалися їх переконати, що "Україна займається розробкою брудної бомби". Однак жодних доказів цьому надано не було. Країни Заходу не повірили цим заявам і сказали, що РФ займається пропагандою.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав слова Шойгу абсурдом та брехнею. Президент Володимир Зеленський назвав те, чим тоді займався Шойгу, телефонною каруселлю та закликав світову спільноту максимально жорстко відреагувати.