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Минобороны: если РФ говорит о "грязной бомбе", то есть опасность применения ее Москвой

Новина українською →
Вторник 20 июня 2023 15:50
Минобороны: если РФ говорит о "грязной бомбе", то есть опасность применения ее Москвой Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Если Россия и ее представители говорят о "грязной бомбе", это может быть реальной угрозой ее применения оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Украины.

"Ничтожными являются обвинения Российской Федерации в чужой адрес о нарушениях международного гуманитарного права, создание "грязных бомб", использование запрещенных методов и средств ведения войны", - говорится в сообщении.

В Минобороны напомнили, что подобные заявления из уст российских властей звучали осенью прошлого года, когда российские оккупанты терпели поражение на фронте вокруг Херсона.

Какова цель таких заявлений

Минобороны Украины заявляет, что власти России хотят отвлечь внимание от очевидных поражений оккупационных войск на фронте и создать недоверие западных союзников к Украине. Также оборонное ведомство решило напомнить пример преступлений РФ:

  • Именно Россия безосновательно и неспровоцированно вторглась на территорию Украины;
  • В 2022 Россия захватила Чернобыльскую и Запорожскую АЭС, размещала оружие и боеприпасы там, вела обстрелы. Оккупированная Запорожская АЭС до сих пор используется россиянами как фактор шантажа.

"А подрыв россиянами Каховской ГЭС привел к экологической и гуманитарной катастрофе. На совести России - обстрелы населенных пунктов Украины, массовые убийства гражданского населения, пытки и казни военнопленных", - заявили в Минобороны.

Отмечается, что если Россия говорит об опасности войны от кого-то - то она ее развязывает сама. Также если Россия говорит о "грязной бомбе", то это может быть реальной угрозой ее применения россиянами. Украинское оборонное ведомство заверило, что оценивает все сценарии и связанные риски и совместно с другими ведомствами и военными администрациями принимает меры для противодействия российской угрозе.

Заявления РФ по "грязной бомбе"

Недавно глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин начал составлять фейки, что Украина "работает над грязной бомбой".

Фейки о "грязной бомбе" распространял министр обороны РФ Сергей Шойгу и другие представители России осенью прошлого года. Они звонили своим коллегам из Франции, Турции, Великобритании и США и пытались их убедить, что "Украина занимается разработкой грязной бомбы". Однако никаких доказательств этому предоставлено не было. Страны Запада не поверили этим заявлениям и сказали, что РФ занимается пропагандой.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал слова Шойгу абсурдом и ложью. Президент Владимир Зеленский назвал то, чем занимался Шойгу, телефонной каруселью и призвал мировое сообщество максимально жестко отреагировать.

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