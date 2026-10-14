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Міноборони контактує зі США, SpaceX і НАТО через обмеження Starlink, - джерела РБК-Україна

14:50 14.10.2026 Ср
2 хв
aimg Лев Шевченко
Фото: Starlink у Херсоні (Getty Images)

Зараз Міноборони контактує зі США, SpaceX і партнерами в НАТО. Відомство збирає дані від усіх підрозділів, а також перевіряє та задіює резервні канали зв'язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в Міноборони.

Що робить Міноборони

За даними співрозмовників РБК-Україна, відомство веде комунікацію одразу з кількома сторонами: зі Сполученими Штатами, компанією SpaceX і партнерами в НАТО. Паралельно Міноборони збирає дані від усіх підрозділів, яких стосуються обмеження.

Крім того, перевіряються та задіюються резервні канали зв'язку.

Що відомо про обмеження

За даними джерел, SpaceX в ніч на 14 жовтня без попередження Сил оборони в односторонньому порядку обмежила роботу терміналів Starshield ("військовий пакет") у русі. Ліміт становить 160 км/год. Коли засіб перевищує порогову швидкість, термінал втрачає зв'язок. Водночас на різних засобах і в різних підрозділах зв'язок зникає на різних швидкостях: від приблизно 72 до приблизно 161 км/год.

Це ускладнює виконання місій БпЛА, зокрема перехоплювачів і мідлстрайків. Також знижуються можливості для фронтової логістики, розвідки та ретрансляції.

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Раніше радник президента Сергій Бескрестнов ("Флеш") повідомив, що вночі 14 жовтня у "військовому пакеті" Starshield на швидкості понад 160 км/год почав зникати зв'язок. За його словами, через це було зірвано низку місій, а сили оборони не отримували попередження про таке обмеження.

У 7 корпусі ДШВ розповіли, що на Гуляйпільському напрямку зв'язок під час польотів БпЛА міг зникати на 10-20 секунд уже на швидкості 110-120 км/год. Через проблеми зі зв'язком в одному з підрозділів безпілотних систем довелося скасувати частину місій. Найгостріше проблема постає під час запуску швидкісних дронів, як-от Middle Strike, яким на старті потрібно набирати високу швидкість.

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