Минобороны контактирует с США, SpaceX и НАТО из-за ограничений Starlink, - источники РБК-Украина

Что делает Минобороны

По данным собеседников РБК-Украина, ведомство ведет коммуникацию с несколькими сторонами: с Соединенными Штатами, компанией SpaceX и партнерами в НАТО. Параллельно Минобороны собирает данные всех подразделений, которые касаются ограничения.

Кроме того, проверяются и задействуются резервные каналы связи.

Что известно об ограничениях

По данным источников, SpaceX в ночь на 14 октября без уведомления Сил обороны в одностороннем порядке ограничила работу терминалов Starshield ("военный пакет") в движении. Лимит составляет 160 км/ч. Когда средство превышает пороговую скорость, терминал теряет связь. В то же время на разных средствах и в разных подразделениях связь исчезает на разных скоростях: от примерно 72 до примерно 161 км/ч.

Это затрудняет выполнение миссий БПЛА, в частности перехватчиков и мидлстрайков. Также снижаются возможности для фронтовой логистики, разведки и ретрансляции.

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