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В Міноборони ініціювали перевірку якості паливо-мастильних матеріалів для армії

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Середа 08 лютого 2023 16:42
В Міноборони ініціювали перевірку якості паливо-мастильних матеріалів для армії Фото: в Міноборони ініціювали перевірку якості паливо-мастильних матеріалів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство оборони перевірить низку сигналі, які стосуються можливих зловживань. Наразі ініційовано перевірку якості паливо-мастильних матеріалів для армії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку міністра оборони України Олексія Резнікова.

За словами Резнікова, Міністерство оборони перевірить весь логістичний ланцюжок.

"Принципове питання: встановити - має місце чиясь помилка, зловживання чи свідома диверсія. В будь-якому випадку - винні мають нести відповідальність", - додав міністр.

Причину встановлюватимуть правоохоронці органи, які наразі перебувають у тісній взаємодії з Міністерством оборони.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що міністр оборони України також сьогодні заявив про перезапуск антикорупційного управління та запровадження механізму громадського контролю.

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