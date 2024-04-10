У Міноборони хочуть спростити мобілізацію: інформацію братимуть з Пенсійного фонду

"Зараз на черзі Пенсійний фонд. Це теж дуже важливо, тому що ми бачитимемо трудовий шлях або професійний шлях військовозобов'язаного, зможемо робити мобілізацію більш "смарт", зможемо робити рекрутинг тощо", - зазначила Чорногоренко.

Як пояснила чиновниця, система запрацювала у Міністерстві оборони кілька років до широкомасштабного вторгнення. Її користувачами є ТЦК та Державна прикордонна служба України.

Дана система включає низку державних реєстрів, які спрощують роботу з обліку військовозобов'язаних громадян України та допоможуть зробити запит та мобілізацію більш ефективними.

"Як це буде виглядати? По суті, це дуже схоже буде на єдиний державний портал електронних послуг "Дія", людина може уточнити по собі інформацію, актуалізувати інформацію і зрозуміти, які ж дані знаходяться по ньому або по ній в реєстрі "Оберіг", - розповіла Чорногоренко.

Шість інтеграцій в "Оберіг"

Міністерство оборони вже зробило шість важливих інтеграцій в "Оберіг", зокрема, з Державною податковою службою, з Мін'юстом щодо державного реєстру актів цивільного стану, а також з Державною судовою адміністрацією та з Прикордонною службою.

Також відомство зробило обмін інформацією з Державною міграційною службою, де можна перевірити прізвище, ім'я та по батькові людини. Це один із базових державних реєстрів місця проживання громадян.

Наступний у списку Пенсійний фонд, інформація з якого дозволить бачити, де людина працювала, та яку має професію та досвід. Відповідно до цього у перспективі військовозобов'язаного можна буде ефективніше залучити до армії