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У Міноборони хочуть спростити мобілізацію: інформацію братимуть з Пенсійного фонду

Фото: заступник міністра оборони України Катерина Чорногоренко (facebook.com MinistryofDefence.UA )
Автор: Ярослава Борзова

Незабаром до реєстру військовозобов'язаних "Оберіг" приєднають Пенсійний фонд. Дані нововведення запровадять для розуміння навичок та досвіду роботи потенційного кандидата на службу у війську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника міністра оборони України Катерину Чорногоренко в "Мілітарний".

"Зараз на черзі Пенсійний фонд. Це теж дуже важливо, тому що ми бачитимемо трудовий шлях або професійний шлях військовозобов'язаного, зможемо робити мобілізацію більш "смарт", зможемо робити рекрутинг тощо", - зазначила Чорногоренко.

Як пояснила чиновниця, система запрацювала у Міністерстві оборони кілька років до широкомасштабного вторгнення. Її користувачами є ТЦК та Державна прикордонна служба України.

Дана система включає низку державних реєстрів, які спрощують роботу з обліку військовозобов'язаних громадян України та допоможуть зробити запит та мобілізацію більш ефективними.

"Як це буде виглядати? По суті, це дуже схоже буде на єдиний державний портал електронних послуг "Дія", людина може уточнити по собі інформацію, актуалізувати інформацію і зрозуміти, які ж дані знаходяться по ньому або по ній в реєстрі "Оберіг", - розповіла Чорногоренко.

Шість інтеграцій в "Оберіг"

Міністерство оборони вже зробило шість важливих інтеграцій в "Оберіг", зокрема, з Державною податковою службою, з Мін'юстом щодо державного реєстру актів цивільного стану, а також з Державною судовою адміністрацією та з Прикордонною службою.

Також відомство зробило обмін інформацією з Державною міграційною службою, де можна перевірити прізвище, ім'я та по батькові людини. Це один із базових державних реєстрів місця проживання громадян.

Наступний у списку Пенсійний фонд, інформація з якого дозволить бачити, де людина працювала, та яку має професію та досвід. Відповідно до цього у перспективі військовозобов'язаного можна буде ефективніше залучити до армії

Мобілізація в Україні

Мобілізацію в Україні було оголошено після масштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року. Тоді ж було запроваджено і воєнний стан. І мобілізацію, і воєнний стан вже продовжували кілька разів, останнім часом на 90 днів, до 13 травня 2024 року.

Очікується, що Верховна рада голосуватиме за оновлений законопроєкт про мобілізацію вже на найближчому засіданні.

Нещодавно президент Володимир Зеленський підписав закон про зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років. Окрім того, статус "обмежено придатний" до військової служби скасували в Україні. Військовозобов'язані, які мають цей статус, мають пройти військово-лікарську комісію.

Напередодні джерела РБК-Україна повідомляли, що Верховна рада 10 квітня планує почати розглядати законопроєкт про мобілізацію, а вже в четвер за нього проголосує.

Більше про зміни у процесі мобілізації та як зміняться правила для військових - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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