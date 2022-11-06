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Міноборони про HIMARS: всі цілі, чого не скажеш про тисячі росіян

Фото: в Міноборони підтвердили, Україна не втратила жодної системи HIMARS (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Україна з початку повномасштабної війни не втратила жодної системи HIMARS. На відміну від Росії, яка вже без тисяч солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку Міноборони.

Нагадаємо, вчора Politico опублікувало заяву Міноборони США, яке відкинуло фейкові заяви Росії про нібито "знищення українських HIMARS". В Пентагоні запевнили, що окупантам досі не вдалося нашкодити ні одній з пускових установок.

Варто зазначити, що зараз на озброєнні України налічується 20 американських реактивних артилерійських систем M142 HIMARS, які завдають значних "клопотів" російській армії.

Додамо, при цьому втрати Росії у війні проти України продовжують зростати. З початку повномасштабної війни вони вже сягнули 75 930 осіб.

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