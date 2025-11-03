Міноборони готує контракти від 1 до 5 років для всіх військових: деталі

"Головна новація - це гарантовані чіткі терміни служби. Контракти будуть від 1 до 5 років. Для контрактів на 2-5 років передбачено річну відстрочку від мобілізації по завершенні контракту", - повідомив Шмигаль.

За його словами, після ухвалення законодавчих змін контракти зможуть підписати всі захисники та захисниці. І ті, хто вже є частиною війська, і ті, хто буде долучатися до нього в майбутньому.

Планується, що нові контракти будуть також включати збільшення щомісячних виплат, бонуси за підписання та розширення соціального пакета.

"Ми відповідаємо на ключовий запит військових, їхніх родин та суспільства. Нові контракти - це про справедливість та передбачуваність. Працюємо з урядом, Міністерством фінансів та партнерами, і найближчим часом анонсуємо всі додаткові деталі", - зазначив міністр.