Минобороны готовит контракты от 1 до 5 лет для всех военных: детали

Министерство обороны по поручению президента Владимира Зеленского начало подготовку новых типов контрактов для военнослужащих, а также соответствующие изменения в законодательство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.
"Главная новация - это гарантированные четкие сроки службы. Контракты будут от 1 до 5 лет. Для контрактов на 2-5 лет предусмотрена годовая отсрочка от мобилизации по завершении контракта", - сообщил Шмыгаль.
По его словам, после принятия законодательных изменений контракты смогут подписать все защитники и защитницы. И те, кто уже является частью войска, и те, кто будет приобщаться к нему в будущем.
Планируется, что новые контракты будут также включать увеличение ежемесячных выплат, бонусы за подписание и расширение социального пакета.
"Мы отвечаем на ключевой запрос военных, их семей и общества. Новые контракты - это о справедливости и предсказуемости. Работаем с правительством, Министерством финансов и партнерами, и в ближайшее время анонсируем все дополнительные детали", - отметил министр.
Напомним, сегодня президент страны Владимир Зеленский сообщил, что в настоящее время ведутся консультации относительно конкретных сумм и механизмов финансирования новой системы контрактов для военнослужащих.
По его словам, прежде чем объявлять окончательные решения по уровню денежного обеспечения военных, надо согласовать все детали.
Президент отметил, что государство стремится создать условия, при которых военнослужащие, которые приобрели боевой опыт, смогут оставаться в армии на контрактной основе и передавать свои знания новым поколениям.
Зеленский также добавил, что контракты рассматриваются на разный срок - от одного года до пяти.