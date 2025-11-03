Минобороны готовит контракты от 1 до 5 лет для всех военных: детали

"Главная новация - это гарантированные четкие сроки службы. Контракты будут от 1 до 5 лет. Для контрактов на 2-5 лет предусмотрена годовая отсрочка от мобилизации по завершении контракта", - сообщил Шмыгаль.

По его словам, после принятия законодательных изменений контракты смогут подписать все защитники и защитницы. И те, кто уже является частью войска, и те, кто будет приобщаться к нему в будущем.

Планируется, что новые контракты будут также включать увеличение ежемесячных выплат, бонусы за подписание и расширение социального пакета.

"Мы отвечаем на ключевой запрос военных, их семей и общества. Новые контракты - это о справедливости и предсказуемости. Работаем с правительством, Министерством финансов и партнерами, и в ближайшее время анонсируем все дополнительные детали", - отметил министр.