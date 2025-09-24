UA

Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Міноборони Фінляндії заявило про масштабну кібератаку

Фото: зловмисники перевантажили сайт штучно створеними запитами (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Міністертво оборони Фінляндії зазнало кібератаки на свій сайт. Деякий час він був перевантажений.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на допис міністерства в X (колишній Twitter).

Фінське міністерство оборони повідомило, що зазнало кібератаки типу "відмова в обслуговуванні". Під час неї сайт був перевантажений штучно створеною великою кількістю запитів.

Атака припинилася через деякий час, проте користувачі можуть мати труднощі з доступом через вжиті заходи безпеки.

"Ми працюємо над якнайшвидшим вирішенням проблеми. Приносимо вибачення за спричинені незручності", - йдеться у дописі міністерства.

Хто саме міг стояти за кібератакою на міноборони Фінляндії, наразі залишається невідомим.

Раніше ми писали про кібератаку, яка порушила роботу кількох європейських аеропортів. Вона вплинула на роботу аеропортів у Лондоні, Брюсселі та Берліні.

Хакери атакували постачальника послуг автоматичних систем реєстрації та посадки в аеропортах. У берлінському аеропорту через виведення з ладу автоматизованих систем реєстрація та посадка проводилися лише вручну.

В лондонському аеропорту "Гітроу" попередили про затримки, спричинені "технічною проблемою" у стороннього постачальника.

Нагадаємо, напередодні парламентських виборів, запланованих на 3-4 жовтня, у Чехії фіксують посилення кібератак з боку РФ.

Чеські спецслужби попереджають, що країна-агресорка активно використовує гібридні методи тиску, зокрема, кібератаки, щоби дестабілізувати ситуацію і знизити довіру громадян до державних інститутів.

У липні цього року Служба безпеки та інформації Чехії фіксувала масштабні кібератаки на держустанови та об'єкти критичної інфраструктури.

