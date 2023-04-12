UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Міноборони Фінляндії відповіло на запит України щодо передачі винищувачів Hornet

Фото: у Фінляндії не збираються передавати винищувачі Hornet для України (wikipedia.org)
Автор: Марія Кучерявець

Міністерство оборони відповіло на запит України щодо проведення переговорів про передачу винищувачів Hornet. Там назвали ці обговорення "не актуальними".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Фінляндії Антті Кайкконена, якого цитує Yle.

Так, міністр заявив, що Фінляндія вважає дискусію щодо можливості передачі винищувачів Hornet Україні "не актуальною".

За його словами, Hornet ще будуть використовуватися військовими Фінляндії протягом найближчих кількох років, після чого їх життєвий цикл, що становить близько трьох десятиліть, закінчиться.

Кайкконен заявив, що така відповідь була надана українській стороні минулого тижня.

Що цьому передувало

Раніше повідомлялося Україна подала до Фінляндії запит щодо обговорення можливості передачі ЗСУ винищувачів F/A-18 Hornet.

Після чого у Фінляндії заявили, що винищувачі Hornet не передадуть Україні найближчим часом.

Там виключили подібну відправку щонайменше до кінця 2026 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Авіація УкраїниФинляндияВійськова допомога