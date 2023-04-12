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Минобороны Финляндии ответило на запрос Украины о передаче истребителей Hornet

Фото: в Финляндии не собираются передавать истребители Hornet для Украины (wikipedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

Министерство обороны ответило на запрос Украины о проведении переговоров по передаче истребителей Hornet. Там назвали такие обсуждения "не актуальными".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Финляндии Антти Кайкконена, которого цитирует Yle.

Так, министр заявил, что Финляндия считает дискуссию о возможности передачи истребителей Hornet Украине "не актуальной".

По его словам, Hornet еще будут использоваться военными Финляндии в ближайшие несколько лет, после чего их жизненный цикл, составляющий около трех десятилетий, закончится.

Кайкконен заявил, что такой ответ был предоставлен украинской стороне на прошлой неделе.

Что этому предшествовало

Ранее сообщалось, что Украина подала в Финляндию запрос об обсуждении возможности передачи ВСУ истребителей F/A-18 Hornet.

После чего в Финляндии заявили, что истребители Hornet не передадут Украине в ближайшее время.

Там исключили подобную отправку, по меньшей мере, до конца 2026 года.

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