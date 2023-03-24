У Фінляндії вважають, що винищувачі Hornet не передадуть Україні найближчим часом
Передача винищувачів F/A-18 Hornet Україні від Фінляндії може не відбутися до 2026 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора фінської оборонної компанії Patria Еси Рауталінко, яку приводить Yle.
Фінляндія отримає перші винищувачі F-35, замовлені на заміну F/A-18 Hornet, не раніше 2026 року, а остання замовлена партія прибуде лише до 2030 року.
За словами Рауталінко, до цього часу літаки Hornet мають перебувати у складі ВПС Фінляндії. Також він вважає, що передача цих винищувачів Україні потребуватиме оновлення та проведення навчання для екіпажів.
"Якою є вартість повернення їх до активного використання в іншій країні? Там мають бути встановлені нові системи та зроблено ремонт. Наскільки це буде ефективно?", - поставив питання директор фінської оборонної компанії.
Передісторія
Нагадаємо, 10 березня прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін під час візиту до Києва заявила, що її країна може розглянути передачу Україні своїх винищувачів Hornet. Вона сказала, що обговорення цього питання нібито "перебуває на дуже ранній стадії і для цього потрібна широка міжнародна співпраця".
При цьому у Фінляндії майже одразу заявили про відсутність обговорення цього питання. Зокрема, глава Міноборони Фінляндії Антті Кайкконен взагалі повідомив про те, що йому не відомі наміри Санни Марін щодо винищувачів.
Як згодом пояснила Марін, вона мала на увазі винищувачі Hornet, у яких закінчується термін експлуатації у Фінляндії у 2025 році, а їм на заміну прийдуть бойові літаки F-35 американського виробництва.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.