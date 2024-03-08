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Міноборони Естонії заборонило товари компаній, які продовжують бізнес в Росії

Фото: Міноборони Естонії заборонило товари компаній, які продовжують бізнес в Росії (flickr.by)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство оборони наказало припинити продаж товарів компаній, які продовжують вести бізнес в Росії, на територіях пов'язаних із силами оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Естонії.

Відповідно до розпорядження, заборона діє на торгові автомати, кафе й інші торгові точки, які продають продукцію таких компаній, як PepsiCo, Mars, Nestle, Unilever та Mondelēz International під юрисдикцією оборонного відомства. У тому ж числі буде припинено перепродаж тютюнових виробів від Philip Morris International та Japan Tobacco International (JTI).

Як відзначив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, багато західних компаній припинили діяльність в Росії, втім, досі є ті, хто продовжує підтримувати економіку країни-терориста. 

"Я розумію, що розпорядження про припинення поставок продукції PepsiCo, Mars, Nestle та інших великих корпорацій в межах юрисдикції Міноборони може викликати певний дискомфорт, але для багатьох продуктів можна знайти альтернативи від естонських виробників, і більше благо переважує невеликі незручності. Я сподіваюся на розуміння всіх - давайте допоможемо Україні перемогти", - заявив міністр. 

Очікується, що продукцію буде вилучено з асортименту протягом 60 днів після отримання повідомлення торговими партнерами Міністерства оборони. 

Міжнародний бізнес залишає ринок Росії

Після введення країнами Заходу санкцій проти Росії низка іноземних брендів вирішили продати свій бізнес на території країни-терориста. Наприклад: 

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