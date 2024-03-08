Міноборони Естонії заборонило товари компаній, які продовжують бізнес в Росії

Міністерство оборони наказало припинити продаж товарів компаній, які продовжують вести бізнес в Росії, на територіях пов'язаних із силами оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Естонії.
Відповідно до розпорядження, заборона діє на торгові автомати, кафе й інші торгові точки, які продають продукцію таких компаній, як PepsiCo, Mars, Nestle, Unilever та Mondelēz International під юрисдикцією оборонного відомства. У тому ж числі буде припинено перепродаж тютюнових виробів від Philip Morris International та Japan Tobacco International (JTI).
Як відзначив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, багато західних компаній припинили діяльність в Росії, втім, досі є ті, хто продовжує підтримувати економіку країни-терориста.
"Я розумію, що розпорядження про припинення поставок продукції PepsiCo, Mars, Nestle та інших великих корпорацій в межах юрисдикції Міноборони може викликати певний дискомфорт, але для багатьох продуктів можна знайти альтернативи від естонських виробників, і більше благо переважує невеликі незручності. Я сподіваюся на розуміння всіх - давайте допоможемо Україні перемогти", - заявив міністр.
Очікується, що продукцію буде вилучено з асортименту протягом 60 днів після отримання повідомлення торговими партнерами Міністерства оборони.
Після введення країнами Заходу санкцій проти Росії низка іноземних брендів вирішили продати свій бізнес на території країни-терориста. Наприклад:
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.