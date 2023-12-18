Музичний сервіс Spotify повністю припинив діяльність у Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики України.

Spotify зареєструвався як юридична особа у РФ у січні 2014 року. Запрацював сервіс у липні 2020 року. Уже навесні 2022 року компанія оголосила про припинення роботи на російському ринку.

"Одну з двох своїх російських юросіб - ТОВ "Сиско системс" також ліквідував виробник мережевого обладнання Cisco. Це сталося 15 грудня 2023 року. Однак ТОВ "Сіско солюшенз" ще продовжує працювати, хоча про відхід із Росії компанія оголосила в червні 2022 року", - пише Міністерство.

Вихід Spotify з російського ринку

Процес ліквідації російської юридичної особи Spotify LLC компанія Spotify почала на початку 2023 року.

11 квітня 2022 року Spotify повністю припинив свою роботу в Росії. Це означає, що більше не можна користуватися послугами на її вебсайті та в застосунку.

Міжнародний бізнес залишає ринок Росії

Після введення країнами Заходу санкцій проти РФ низка іноземних брендів вирішили продати свій бізнес у Росії. Наприклад, французький виробник шин Michelin продав свій завод на території Росії.

Також японський ритейлер Uniqlo відмовився від оренди приміщень для всіх своїх магазинів у Росії. Таким чином компанія припинила вести бізнес у цій країні.