Минобороны Эстонии запретило товары компаний, продолжающих бизнес в России

Министерство обороны приказало прекратить продажу товаров компаний, продолжающих вести бизнес в России, на территориях, связанных с силами обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Эстонии.
Согласно распоряжению, запрет действует на торговые автоматы, кафе и другие торговые точки, которые продают продукцию таких компаний, как PepsiCo, Mars, Nestle, Unilever и Mondelēz International под юрисдикцией оборонного ведомства. В том же числе будет прекращена перепродажа табачных изделий от Philip Morris International и Japan Tobacco International (JTI).
Как отметил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, многие западные компании прекратили деятельность в России, впрочем, до сих пор есть те, кто продолжает поддерживать экономику страны-террориста.
"Я понимаю, что распоряжение о прекращении поставок продукции PepsiCo, Mars, Nestle и других крупных корпораций в пределах юрисдикции Минобороны может вызвать определенный дискомфорт, но для многих продуктов можно найти альтернативы от эстонских производителей, и большее благо перевешивает небольшие неудобства. Я надеюсь на понимание всех - давайте поможем Украине победить", - заявил министр.
Ожидается, что продукция будет изъята из ассортимента в течение 60 дней после получения уведомления торговыми партнерами Министерства обороны.
После введения странами Запада санкций против России, ряд иностранных брендов решили продать свой бизнес на территории страны-террориста. К примеру:
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