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Міноборони Естонії: ми ще маємо чим допомогти Україні

Фото: міністр оборони Естонії Ханно Певкур (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Подальша військова допомога Естонії залежить від потреб України. Детальніше стане відомо ближче до осені.

Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.ee.

Міністр оборони Естонії повідомив, що країна ще має зброю, яку вона може передати Україні, але конкретна допомога залежить від того, що саме буде необхідно

На думку міністра, багато залежатиме від військових успіхів України цього літа і потреб, які стануть зрозумілими ближче до осені.

"Озброєння, що необхідне для наступу, союзники вже передали Україні. Зараз йде підготовка до надання допомоги восени", - сказав він

Міністр також додав, що питання військової допомоги Україні планується обговорити на наступній зустрічі у форматі "Рамштайн", яка пройде через два тижні.

Естонія підтримує Україну

З перших днів повномасштабної війни Естонія засудила Росію, та надала Україні військову та фінансову допомогу. Крім того, країна прийняла тисячі біженців.

Крім того, нещодавно уряд Естонії схвалив новий пакет військової допомоги для України, який включає боєприпаси 155-мм калібру.

Сьогодні ж президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Естонії Аларом Карісом. Зустріч відбулася у Києві.

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Війна Росії проти УкраїниЕстонія