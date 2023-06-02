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Минобороны Эстонии: у нас еще есть чем помочь Украине

Фото: министр обороны Эстонии Ханно Певкур (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Дальнейшая военная помощь Эстонии зависит от потребностей Украины. Подробнее станет известно ближе к осени.

Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.ee.

Министр обороны Эстонии сообщил, что страна еще имеет оружие, которое она может передать Украине, но конкретная помощь зависит от того, что именно будет необходимо

По мнению министра, многое будет зависеть от военных успехов Украины этим летом и потребностей, которые станут понятными ближе к осени.

"Вооружение, необходимое для наступления, союзники уже передали Украине. Сейчас идет подготовка к оказанию помощи осенью", - сказал он

Министр также добавил, что вопрос военной помощи Украине планируется обсудить на следующей встрече в формате "Рамштайн", которая пройдет через две недели.

Эстония поддерживает Украину

С первых дней полномасштабной войны Эстония осудила Россию, и предоставила Украине военную и финансовую помощь. Кроме того, страна приняла тысячи беженцев.

Кроме того, недавно правительство Эстонии одобрило новый пакет военной помощи для Украины, включающий боеприпасы 155-мм калибра.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Эстонии Аларом Карисом. Встреча прошла в Киеве.

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