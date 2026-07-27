Міноборони дозволило застосування тягача INGUAR-4, який витягує бронемобілі

Які переваги має INGUAR-4

Броньовану ремонтно-евакуаційну машину (БРЕМ) створили на українському підприємстві. Вона розроблена на основі вузлів бронеавтомобіля INGUAR-3, але отримала посилену раму, додаткову ведучу вісь (колісна формула 6х6), потужну лебідку та гідравлічну систему для підважування.

Під час випробувань колісний тягач підтвердив свої характеристики у складних бойових умовах. Машина має низку переваг над гусеничними аналогами:

вища швидкість та більший запас ходу;

відсутність потреби у тралі для транспортування;

нижчі витрати на експлуатацію та простіше обслуговування;

менша акустична помітність та вища живучість;

менша втома екіпажу при тривалій роботі.

Яку техніку може евакуювати БРЕМ

Завдяки універсальній системі евакуації та потужному двигуну INGUAR-4 здатен витягати з поля бою більшість бронемашин українського й іноземного виробництва.

Зокрема, машина розрахована на евакуацію Inguar-3, Roshel Senator, Kirpi, "Козак", "Новатор", "Гюрза", International MaxxPro та інших зразків техніки масою до 30 тонн.

Захист екіпажу та українські комплектуючі

Екіпаж БРЕМ захищений багатошаровою бронею зі сталі Armox та алюмінію, що відповідає стандарту STANAG 4569 Level 3.

Усередині салону встановлено:

вибухозахищені сидіння ;

автоматичну систему пожежогасіння ;

підігрів броньованого скла та негорючі матеріали.

Майже 60% компонентів шасі та підвіски машини виготовляються в Україні. Перші машини INGUAR-4 вже виконують завдання у Силах оборони.