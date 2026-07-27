Минобороны позволило применение тягача INGUAR-4, вытягивающего бронемобили

Какие преимущества имеет INGUAR-4

Бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) создали на украинском предприятии. Она разработана на основе узлов бронеавтомобиля INGUAR-3, но получила усиленную раму, дополнительную ведущую ось (колесная формула 6х6), мощную лебедку и гидравлическую подвесную систему.

В ходе испытаний колесный тягач подтвердил свои характеристики в сложных боевых условиях. Машина имеет ряд преимуществ над гусеничными аналогами:

более высокая скорость и больший запас хода;

отсутствие потребности в трале для транспортировки;

более низкие затраты на эксплуатацию и прощее обслуживание;

меньшая акустическая заметность и более высокая живучесть;

меньшая усталость экипажа при продолжительной работе.

Какую технику может эвакуировать БРЭМ

Благодаря универсальной системе эвакуации и мощному двигателю INGUAR-4 способен извлекать из поля боя большинство бронемашин украинского и иностранного производства.

В частности, машина рассчитана на эвакуацию Inguar-3, Roshel Senator, Kirpi, "Казак", "Новатор", "Гюрза", International MaxxPro и другие образцы техники массой до 30 тонн.

Защита экипажа и украинские комплектующие

Экипаж БРЭМ защищен многослойной броней из стали Armox и алюминия, соответствующей стандарту STANAG 4569 Level 3 .

Внутри салона установлено:

взрывозащищенные сиденья ;

автоматическую систему пожаротушения ;

подогрев бронированного стекла и негорючие материалы.

Почти 60% компонентов шасси и подвески машины производятся в Украине. Первые машины INGUAR-4 уже выполняют задачи в силах обороны.