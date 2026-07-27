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Минобороны позволило применение тягача INGUAR-4, вытягивающего бронемобили

15:59 27.07.2026 Пн
2 мин
Какие бронемобили может извлечь INGUAR-4?
aimg Лев Шевченко
Фото: тягач INGUAR-4 (Минобороны)

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к использованию в войсках новый бронированный эвакуационный тягач INGUAR-4. Специальная машина призвана оперативно извлекать из поля боя бронетехнику весом до 30 тонн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Какие преимущества имеет INGUAR-4

Бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) создали на украинском предприятии. Она разработана на основе узлов бронеавтомобиля INGUAR-3, но получила усиленную раму, дополнительную ведущую ось (колесная формула 6х6), мощную лебедку и гидравлическую подвесную систему.

В ходе испытаний колесный тягач подтвердил свои характеристики в сложных боевых условиях. Машина имеет ряд преимуществ над гусеничными аналогами:

  • более высокая скорость и больший запас хода;

  • отсутствие потребности в трале для транспортировки;

  • более низкие затраты на эксплуатацию и прощее обслуживание;

  • меньшая акустическая заметность и более высокая живучесть;

  • меньшая усталость экипажа при продолжительной работе.

Какую технику может эвакуировать БРЭМ

Благодаря универсальной системе эвакуации и мощному двигателю INGUAR-4 способен извлекать из поля боя большинство бронемашин украинского и иностранного производства.

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В частности, машина рассчитана на эвакуацию Inguar-3, Roshel Senator, Kirpi, "Казак", "Новатор", "Гюрза", International MaxxPro и другие образцы техники массой до 30 тонн.

Защита экипажа и украинские комплектующие

Экипаж БРЭМ защищен многослойной броней из стали Armox и алюминия, соответствующей стандарту STANAG 4569 Level 3 .

Внутри салона установлено:

  • взрывозащищенные сиденья ;

  • автоматическую систему пожаротушения ;

  • подогрев бронированного стекла и негорючие материалы.

Почти 60% компонентов шасси и подвески машины производятся в Украине. Первые машины INGUAR-4 уже выполняют задачи в силах обороны.

Как сообщалось ранее, роль тяжелого вооружения на современном фронте претерпевает существенные изменения. Повсеместное наблюдение и массовое использование дешевых дронов делают большую бронетехнику уязвимой и дорогостоящей целью. Поэтому силы обороны все чаще привлекают к выполнению задач наземные роботизированные комплексы (НРК).

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