Міноборони допустило до експлуатації ЗСУ бронетранспортер "Oncilla-Shturm"

Уточнюється, що бронетранспортер вміщує трьох членів екіпажу і шістьох стрільців. Він оснащений автоматичною коробкою передач та турбодизельним двигуном, які у поєднанні надають бронетранспортеру хороші ходові та швидкісні характеристики. Запасу пального вистачає на понад 700 км шляху.

У Міноборони уточнили, що броня та конструктивна особливість "Oncilla-Shturm" забезпечують захист екіпажу та десанту під час обстрілу зі стрілецької зброї, уламків і наїзду на вибухонебезпечні предмети.

"Вітчизняна бронемашина «Oncilla-Shturm» демонструє прогрес України у створенні техніки, що відповідає сучасним потребам поля бою. Її надійність та функціональність дозволяють нашим військовим виконувати бойові завдання в умовах високої складності, забезпечуючи захист особового складу та ефективність операцій", - розповів заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Бронетранспортер включає автоматичну систему підкачки шин, гідравлічний підсилювач керма, систему кондиціонування повітря з додатковою функцією обігріву, автоматичну систему пожежогасіння, фільтровентиляційну систему, лебідку.

Він озброєний дистанційно керованим бойовим модулем з великокаліберним кулеметом. Його виготовляють у кількох модифікаціях.