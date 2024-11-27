Міноборони допустило до експлуатації ЗСУ бронетранспортер "Oncilla-Shturm"

Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації бронетранспортер "Oncilla-Shturm". Це бронемашина вітчизняного виробництва, яка виконує широкий спектр завдань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони.
Уточнюється, що бронетранспортер вміщує трьох членів екіпажу і шістьох стрільців. Він оснащений автоматичною коробкою передач та турбодизельним двигуном, які у поєднанні надають бронетранспортеру хороші ходові та швидкісні характеристики. Запасу пального вистачає на понад 700 км шляху.
У Міноборони уточнили, що броня та конструктивна особливість "Oncilla-Shturm" забезпечують захист екіпажу та десанту під час обстрілу зі стрілецької зброї, уламків і наїзду на вибухонебезпечні предмети.
"Вітчизняна бронемашина «Oncilla-Shturm» демонструє прогрес України у створенні техніки, що відповідає сучасним потребам поля бою. Її надійність та функціональність дозволяють нашим військовим виконувати бойові завдання в умовах високої складності, забезпечуючи захист особового складу та ефективність операцій", - розповів заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.
Бронетранспортер включає автоматичну систему підкачки шин, гідравлічний підсилювач керма, систему кондиціонування повітря з додатковою функцією обігріву, автоматичну систему пожежогасіння, фільтровентиляційну систему, лебідку.
Він озброєний дистанційно керованим бойовим модулем з великокаліберним кулеметом. Його виготовляють у кількох модифікаціях.
Раніше РБК-Україна писало про те, що за поточний рік було допущено до експлуатації понад 900 нових зразків озброєння та військової техніки.
Зокрема, нещодавно Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації Збройних сил України бронеавтомобіль підвищеної прохідності "Зубр".
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