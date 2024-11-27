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Минобороны допустило к эксплуатации ВСУ бронетранспортер "Oncilla-Shturm"

Фото: бронетранспортер "Oncilla-Shturm" (mod.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации бронетранспортер "Oncilla-Shturm". Это бронемашина отечественного производства, выполняющая широкий спектр задач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны.

Уточняется, что бронетранспортер вмещает трех членов экипажа и шестерых стрелков. Он оснащен автоматической коробкой передач и турбодизельным двигателем, которые в сочетании дают бронетранспортеру хорошие ходовые и скоростные характеристики. Запаса горючего хватает более чем на 700 км пути.

В Минобороны уточнили, что броня и конструктивная особенность "Oncilla-Shturm" обеспечивают защиту экипажа и десанта при обстреле из стрелкового оружия, обломков и наезде на взрывоопасные предметы.

"Отечественная бронемашина "Oncilla-Shturm" демонстрирует прогресс Украины в создании техники, отвечающей современным потребностям поля боя. Ее надежность и функциональность позволяют нашим военным выполнять боевые задачи в условиях высокой сложности, обеспечивая защиту личного состава и эффективность операций", - рассказал замминистра. обороны Дмитрий Клименков.

Бронетранспортер включает в себя автоматическую систему подкачки шин, гидравлический усилитель руля, систему кондиционирования воздуха с дополнительной функцией обогрева, автоматическую систему пожаротушения, фильтровентиляционную систему, лебедку.

Он вооружен дистанционно управляемым боевым модулем с крупнокалиберным пулеметом. Его производят в нескольких модификациях.

Ранее РБК-Украина писала о том, что за текущий год было допущено к эксплуатации более 900 новых образцов вооружения и военной техники.

В частности, недавно Министерство обороны кодифицировало и допустило в эксплуатацию Вооруженных сил Украины бронеавтомобиль повышенной проходимости "Зубр".

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