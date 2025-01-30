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Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ безшумного робота-логіста (фото)

Фото: Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ безшумного робота-логіста (mod.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство оборони України допустило до експлуатації у Силах оборони вітчизняного робота-логіста "Змій логістичний".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Робот обладнаний балістичним, а також протимінним захистом. Зокрема призначений до виконання: 

  • логістичних; 
  • евакуаційних завдань у зонах бойових дій. 

"Завдяки незначній  висоті “Змій логістичний” залишається малопомітним на місцевості. Робот здатен перевозити на собі кілька сотень кілограмів вантажу або тягнути причіп з аналогічною вагою" - розповів начальник Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки  полковник Володимир Рочняк. 

Фото: Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ безшумного робота-логіста (mod.gov.ua)

Завдяки своїй масі й тягловим зусиллям робот здатний евакуювати не лише людей, чи вантаж, але й легку автотехніку. Зокрема на нього можна встановлювати додаткові модулі. 

"Робот обладнаний безшумним електричним двигуном. Рухається на металевих колесах з широкими ґрунтозачіпами, завдяки яким долає бездоріжжя, каміння, трясовину і неглибокі водні перешкоди. Оператор керує роботом з безпечної відстані", - пише Міноборони. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Міноборони нещодавно розпочало власне виробництво кодифікованих FPV-дронів.

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