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Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ бесшумного робота-логиста (фото)

Фото: Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ бесшумного робота-логиста (mod.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации в Силах обороны отечественного робота-логиста "Змей логистический".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Робот оборудован баллистической, а также противоминной защитой. В частности предназначен к выполнению:

  • логистических;
  • эвакуационных задач в зонах боевых действий.

"Благодаря незначительной высоте "Змей логистический" остается малозаметным на местности. Робот способен перевозить на себе несколько сотен килограммов груза или тянуть прицеп с аналогичным весом", - рассказал начальник Главного управления обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники полковник Владимир Рочняк.

Фото: Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ бесшумного робота-логиста (mod.gov.ua)

Благодаря своей массе и тягловым усилиям робот способен эвакуировать не только людей или груз, но и легкую автотехнику. В частности, на него можно устанавливать дополнительные модули.

"Робот оборудован бесшумным электрическим двигателем. Движется на металлических колесах с широкими грунтозацепами, благодаря которым преодолевает бездорожье, камни, трясину и неглубокие водные препятствия. Оператор управляет роботом с безопасного расстояния", - пишет Минобороны.

 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Минобороны недавно начало собственное производство кодифицированных FPV-дронов.

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