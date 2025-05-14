Міноборони допустило до експлуатації мобільну майстерню для дронів: чим вона особлива

Як розповідає відомство, "Небокрай", є тактичною мобільною майстернею, яка призначена для виконання широкого спектра ремонтних, обслуговувальних та складальних робіт для безпілотних літальних апаратів комптерного типу.

Майстерня облаштована у металевому контейнері розміром 5,5 на 2 метри, висотою 2,25 метра, який закріплений на двовісному автомобільному причепі. Також вона облаштована:

опаленням, освітленням, кондиціонуванням й вентиляцією;

робочими місцями для майстрів з необхідними стелажами та контейнерами.

Фото: Міноборони допустило до експлуатації мобільну майстерню для дронів (mod.gov.ua)

Наразі є дві модифікації "Небокраю":

00 - обладнана найпростішими інструментами;

01 - обладнана широким спектром обладнання та спеціалізованих інструментів: зарядна станція, компресор, імпульсний лабораторний блок живлення, зварювальний апарат, паяльна станція, олововідсмоктувач, ультразвукова ванна з функцією дегазації рідини, 3D-принтер, сушарка для ниток, персональний комп’ютер й не тільки.

Майстерні важать від 1,5 до 2,5 тонн, що дозволяє їх транспортувати будь-якими військовими легковими тактичними автомобілями.