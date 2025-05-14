Міноборони допустило до експлуатації мобільну майстерню для дронів: чим вона особлива

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України (ЗСУ) мобільні майстерні "Небокрай", які призначені для ремонту й обслуговування дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Як розповідає відомство, "Небокрай", є тактичною мобільною майстернею, яка призначена для виконання широкого спектра ремонтних, обслуговувальних та складальних робіт для безпілотних літальних апаратів комптерного типу.
Майстерня облаштована у металевому контейнері розміром 5,5 на 2 метри, висотою 2,25 метра, який закріплений на двовісному автомобільному причепі. Також вона облаштована:
Фото: Міноборони допустило до експлуатації мобільну майстерню для дронів (mod.gov.ua)
Наразі є дві модифікації "Небокраю":
Майстерні важать від 1,5 до 2,5 тонн, що дозволяє їх транспортувати будь-якими військовими легковими тактичними автомобілями.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно до експлуатації у ЗСУ допустили безпілотний дрон українського виробництва "Рарог-10".
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