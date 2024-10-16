Міноборони допустило до експлуатації дрон "Чаклун": що про нього відомо

Міноборони України допустило до експлуатації дрон "Чаклун". Цей БПЛА мультифункціональний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України .

Крім того, цей безпілотний комплекс використовує створений вітчизняними програмістами спеціально для нього софт для управління. Для експлуатації цього дрона погані погодні умови не є стримуючим фактором.

Дрон досить компактний за розмірами, втім мультифункціональний. Може, зокрема, коригувати вогонь артилерії. Завдяки використанню високотехнологічних матеріалів має стійкість до ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

"Оборонне відомство кодифікувало і допустило до постачання дрон вітчизняного виробництва "Чаклун". Він збудований за літаковою схемою" - йдеться у повідомленні.

Виробництво дронів в Україні

До кінця 2024 року в Україні планують виготовити 1,5 млн дронів. Також уряд запустив експериментальний проект із сертифікації шкіл операторів безпілотників.

Щодо 2025 року, то, за словами голови Міноборони Рустема Умєрова, Україна наступного року планує збільшити виробництво зброї. Йдеться про дрони та далекобійну зброю, зокрема балістичні ракети.

Варто зазначити, що за останні два роки виробництво дронів в Україні зросло у 100 разів. Майже всі дрони, які зараз закуповуються, виробляються в Україні.

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