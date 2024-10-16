ua en ru
Ср, 16 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Минобороны допустило к эксплуатации дрон "Чаклун": что о нем известно

Украина, Среда 16 октября 2024 12:40
UA EN RU
Минобороны допустило к эксплуатации дрон "Чаклун": что о нем известно Фото: дрон "Чаклун" (facebook com chacklun)
Автор: Наталия Гурковская

Минобороны Украины допустило к эксплуатации дрон "Колдун". Этот БПЛА мультифункциональный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины.

"Оборонное ведомство кодифицировало и допустило к поставкам дрон отечественного производства "Колдун". Он построен по самолетной схеме" - говорится в сообщении.

Что известно о дроне "Чаклун"

Дрон достаточно компактен по размерам, впрочем мультифункциональный. Может, в частности, корректировать огонь артиллерии. Благодаря использованию высокотехнологичных материалов обладает стойкостью к враждебным средствам радиоэлектронной борьбы.

Минобороны допустило к эксплуатации дрон &quot;Чаклун&quot;: что о нем известно

Дрон "Чаклун" (facebook com chacklun)

Кроме того, этот беспилотный комплекс использует созданный отечественными программистами специально для него софт для управления. Для эксплуатации этого дрона плохие погодные условия не являются сдерживающим фактором.

Производство дронов в Украине

До конца 2024 года в Украине планируют изготовить 1,5 млн дронов. Также правительство запустило экспериментальный проект по сертификации школ операторов беспилотников.

Что касается 2025 года, то по словам главы Минобороны Рустема Умерова, Украина в следующем году планирует увеличить производство оружия. Речь идет о дронах и дальнобойном оружии, в частности баллистических ракетах.

Стоит отметить, что за последние два года производство дронов в Украине выросло в 100 раз. Почти все дроны, которые сейчас закупаются, производятся в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины Война в Украине Дрони
NEWS
Россия готовит более 10 тысяч военных КНДР на Дальнем Востоке, - источник
Россия готовит более 10 тысяч военных КНДР на Дальнем Востоке, - источник
DAILY
Тюрьма вместо паспорта России. Как наводчик из Запорожья "сдавал" ВСУ и помогал оккупантам
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Тюрьма вместо паспорта России. Как наводчик из Запорожья "сдавал" ВСУ и помогал оккупантам