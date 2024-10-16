Минобороны допустило к эксплуатации дрон "Чаклун": что о нем известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины .

Кроме того, этот беспилотный комплекс использует созданный отечественными программистами специально для него софт для управления. Для эксплуатации этого дрона плохие погодные условия не являются сдерживающим фактором.

Дрон достаточно компактен по размерам, впрочем мультифункциональный. Может, в частности, корректировать огонь артиллерии. Благодаря использованию высокотехнологичных материалов обладает стойкостью к враждебным средствам радиоэлектронной борьбы.

"Оборонное ведомство кодифицировало и допустило к поставкам дрон отечественного производства "Колдун". Он построен по самолетной схеме" - говорится в сообщении.

Производство дронов в Украине

До конца 2024 года в Украине планируют изготовить 1,5 млн дронов. Также правительство запустило экспериментальный проект по сертификации школ операторов беспилотников.

Что касается 2025 года, то по словам главы Минобороны Рустема Умерова, Украина в следующем году планирует увеличить производство оружия. Речь идет о дронах и дальнобойном оружии, в частности баллистических ракетах.

Стоит отметить, что за последние два года производство дронов в Украине выросло в 100 раз. Почти все дроны, которые сейчас закупаются, производятся в Украине.

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