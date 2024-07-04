Міноборони Чехії розсекретило військову допомогу Україні

Чехія вже надала Україні оборонну допомогу з моменту широкомасштабної військової агресії з боку РФ на загальну суму 6,75 мільярда чеських крон (близько 288,42 мільйона доларів США).
Про це заявила міністр оборони Чехії Яна Чорнохова, передає РБК-Україна з посиланням на Radio Prague International.
Вона зазначила, що усе озброєння та спорядження, що передавалося зі складів чеської армії для України в рамках оборонної підтримки, завжди затверджувалися урядом не публічно, у таємному режимі. Це практикувалося з міркувань безпеки.
Однак наразі Кабінет міністрів розсекретив список за поданням глави Міноборони.
Так, вказується, що загалом надана Прагою Україні допомога включає:
Варто зазначити, що тут не уточнюється щодо чеської ініціативи стосовно передачі Україні артилерійських снарядів.
Нагадаємо, Прага кілька місяців тому оголосила про намір організувати закупівлю артилерійських снарядів для України в інших країнах. Ща планом, йшлося про намір придбати 800 тисяч боєприпасів у рамках цієї програми. Партнерам було запропоновано Чехією приєднатися до ініціативи. І чимало держав Заходу надали кошти для цього.
Як заявляв 25 червня прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, в Україну вже прибула перша партія боєприпасів у рамках даної ініціативи.
А 27 червня президент України Володимир Зеленський зазначив, що снаряди, які країна почала одержувати у рамках ініціативи Чехії, вже посилюють захисників на полі бою.
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