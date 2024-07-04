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Минобороны Чехии рассекретило военную помощь Украине

Фото: министр обороны Чехии Яна Чернохова (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Чехия уже предоставила Украине оборонную помощь с момента широкомасштабной военной агрессии со стороны РФ на общую сумму 6,75 миллиарда чешских крон (около 288,42 миллиона долларов США).

Об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова, передает РБК-Украина со ссылкой на Radio Prague International.

Она отметила, что все вооружение и снаряжение, что передавалось из составов чешской армии для Украины в рамках оборонной поддержки, всегда утверждалось правительством не публично, в тайном режиме. Это практиковалось из соображений сохранности.

Однако Кабинет министров рассекретил список по представлению главы Минобороны.

Что именно было передано

Так, указывается, что в целом предоставленная Прагой Украине помощь включает:

  • 62 танка,
  • 131 боевые машины пехоты (БМП),
  • 26 бронетранспортера (БТР),
  • 16 укомплектованных специальных средств противовоздушной обороны (ПВО),
  • 47 автомобилей,
  • 13 гаубиц,
  • 12 реактивных систем залпового огня (РСЗО),
  • 4,2 миллиона боеприпасов.

Стоит отметить, что здесь не уточняется чешская инициатива по передаче Украине артиллерийских снарядов.

Снаряды от Чехии для Украины

Напомним, что Прага несколько месяцев назад объявила о намерении организовать закупку артиллерийских снарядов для Украины в других странах. По плану речь шла о намерении приобрести 800 тысяч боеприпасов в рамках этой программы. Партнерам было предложено Чехией присоединиться к инициативе. И многие государства Западу предоставили средства для этого.

Как заявлял 25 июня премьер-министр Чехии Петр Фиала, в Украину уже прибыла первая партия боеприпасов в рамках данной инициативы.

А 27 июня президент Украины Владимир Зеленский отметил, что снаряды, которые страна начала получать в рамках инициативы Чехии, уже усиливают защитников на поле боя.

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