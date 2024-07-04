Минобороны Чехии рассекретило военную помощь Украине

Она отметила, что все вооружение и снаряжение, что передавалось из составов чешской армии для Украины в рамках оборонной поддержки, всегда утверждалось правительством не публично, в тайном режиме. Это практиковалось из соображений сохранности.

Однако Кабинет министров рассекретил список по представлению главы Минобороны.

Что именно было передано

Так, указывается, что в целом предоставленная Прагой Украине помощь включает:

62 танка,

131 боевые машины пехоты (БМП),

26 бронетранспортера (БТР),

16 укомплектованных специальных средств противовоздушной обороны (ПВО),

47 автомобилей,

13 гаубиц,

12 реактивных систем залпового огня (РСЗО),

4,2 миллиона боеприпасов.

Стоит отметить, что здесь не уточняется чешская инициатива по передаче Украине артиллерийских снарядов.

Снаряды от Чехии для Украины

Напомним, что Прага несколько месяцев назад объявила о намерении организовать закупку артиллерийских снарядов для Украины в других странах. По плану речь шла о намерении приобрести 800 тысяч боеприпасов в рамках этой программы. Партнерам было предложено Чехией присоединиться к инициативе. И многие государства Западу предоставили средства для этого.

Как заявлял 25 июня премьер-министр Чехии Петр Фиала, в Украину уже прибыла первая партия боеприпасов в рамках данной инициативы.

А 27 июня президент Украины Владимир Зеленский отметил, что снаряды, которые страна начала получать в рамках инициативы Чехии, уже усиливают защитников на поле боя.