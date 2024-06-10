Міноборони буде напряму контрактувати зі світовими виробниками озброєння: яка причина

Зброя для України

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Україна також збільшила виробництво зброї.

Загалом наразі на території нашої держави працюють понад 500 державних та приватних оборонних компаній. Крім того, Україна виробляє зброю разом з партнерами на їх потужностях.

Нещодавно повідомлялося, що Україна масштабує виробництво боєприпасів. Уряд збільшив прибутковість для українських підприємств.

Як зазначають у Міноборони, наразі пріоритетом у зброї для ЗСУ залишаються засоби ППО та ракети для них. Також українська армія потребує артилерійських снарядів та засобів РЕБ.

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