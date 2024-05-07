В "Укроборонпромі" переходять до виготовлення 60-мм боєприпасів

Підприємства "Укроборонпрому" масштабують виробництво артснарядів та мінометних мін, а також поступово переходять до виготовлення боєприпасів калібрів НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу " Укроборонпрому ".

"Підприємства Товариства не лише налагодили та масштабують серійне виробництво артилерійських снарядів, а також мінометних мін радянських калібрів, але й поступово переходять до виготовлення боєприпасів калібрів НАТО - 60-мм мінометних мін", - розповів гендиректор АТ Українська оборонна промисловість Герман Сметанін.

Зокрема він наголосив, що підприємства "Укроборонпрому" роблять все можливе для збільшення виробництва озброєнь і військової техніки як на вітчизняних потужностях, так і на тих, що розташовані за кордонами нашої держави.

Також Сметанін зауважив, що в "Укроборонпромі" поінформовані про орієнтовний обсяг виробництва боєприпасів на російських підприємствах і на підприємствах їх партнерів.

"Розуміємо, що наших власних потужностей навіть з великим зростанням виробництва недостатньо, щоб вести війну на паритетних умовах. Тому завдання підприємств "Укроборонпрому" та союзників України – забезпечити наші Сили оборони достатньою кількістю боєприпасів для визволення тимчасово окупованих територій", - розповів очільник "Укроборонпрому" та закликав європейських партнерів до співпраці.