В "Укроборонпромі" переходять до виготовлення 60-мм боєприпасів
Підприємства "Укроборонпрому" масштабують виробництво артснарядів та мінометних мін, а також поступово переходять до виготовлення боєприпасів калібрів НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".
"Підприємства Товариства не лише налагодили та масштабують серійне виробництво артилерійських снарядів, а також мінометних мін радянських калібрів, але й поступово переходять до виготовлення боєприпасів калібрів НАТО - 60-мм мінометних мін", - розповів гендиректор АТ Українська оборонна промисловість Герман Сметанін.
Зокрема він наголосив, що підприємства "Укроборонпрому" роблять все можливе для збільшення виробництва озброєнь і військової техніки як на вітчизняних потужностях, так і на тих, що розташовані за кордонами нашої держави.
Також Сметанін зауважив, що в "Укроборонпромі" поінформовані про орієнтовний обсяг виробництва боєприпасів на російських підприємствах і на підприємствах їх партнерів.
"Розуміємо, що наших власних потужностей навіть з великим зростанням виробництва недостатньо, щоб вести війну на паритетних умовах. Тому завдання підприємств "Укроборонпрому" та союзників України – забезпечити наші Сили оборони достатньою кількістю боєприпасів для визволення тимчасово окупованих територій", - розповів очільник "Укроборонпрому" та закликав європейських партнерів до співпраці.
Зброя українського виробництва
Нагадаємо, що Україна разом з німецьким оборонним заводом Rheinmetall виробляють зброю для ЗСУ. Підприємства знаходяться в Україні, а Німеччина постачає комплектуючі.
Нещодавно президент України Володимир Зеленський зазначав, що в нашій державі наразі працюють 500 підприємств оборонно-промислового комплексу, а зброю для української армії виробляють майже 300 тисяч громадян.
Раніше міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що за минулий рік українська оборонна промисловість виросла в шість разів.
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