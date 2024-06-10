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Минобороны будет напрямую контрактовать с мировыми производителями вооружения: какая причина

Фото: заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Ярослава Борзова

Минобороны вводит прямую контрактировку с мировыми производителями вооружения. Данные нововведения являются частью стратегии расширения международного сотрудничества и повышения боеспособности украинской армии.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны в Telegram.

Выступая на Балкано-украинском форуме оборонной промышленности, Клименков отметил, что такие действия позволят Украине получать современное вооружение непосредственно от производителей, что будет способствовать более быстрой и эффективной модернизации ВСУ.

 

Оружие для Украины

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Украина также увеличила производство оружия.

Всего на территории нашего государства работает более 500 государственных и частных оборонных компаний. Кроме того, Украина производит оружие вместе с партнерами по их мощностям.

Недавно сообщалось, что Украина масштабирует производство боеприпасов . Правительство увеличило прибыльность для украинских предприятий.

Как отмечают в Минобороны, приоритетом в оружии для ВСУ остаются средства ПВО и ракеты для них. Также украинская армия нуждается в артиллерийских снарядах и средствах РЭБ.

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Вооруженные силы Украины