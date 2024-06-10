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Міноборони буде напряму контрактувати зі світовими виробниками озброєння: яка причина

Україна, Понеділок 10 червня 2024 14:37
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Міноборони буде напряму контрактувати зі світовими виробниками озброєння: яка причина Фото: заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Ярослава Борзова

Міноборони запроваджує пряме контрактування зі світовими виробниками озброєння. Дані нововведення є частиною стратегії щодо розширення міжнародного співробітництва та підвищення боєздатності української армії.

Про це заявив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони в Telegram.

Під час виступу на Балкано-українському форумі оборонної промисловості Кліменков зауважив, що такі дії дозволять Україні отримувати сучасне озброєння безпосередньо від виробників, що сприятиме швидшій та ефективнішій модернізації ЗСУ.

Зброя для України

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Україна також збільшила виробництво зброї.

Загалом наразі на території нашої держави працюють понад 500 державних та приватних оборонних компаній. Крім того, Україна виробляє зброю разом з партнерами на їх потужностях.

Нещодавно повідомлялося, що Україна масштабує виробництво боєприпасів. Уряд збільшив прибутковість для українських підприємств.

Як зазначають у Міноборони, наразі пріоритетом у зброї для ЗСУ залишаються засоби ППО та ракети для них. Також українська армія потребує артилерійських снарядів та засобів РЕБ.

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