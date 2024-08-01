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У Британії про F-16 в Україні: переломний момент у боротьбі з Путіним і його Су-35

Фото: колишній міністр оборони Британії Грант Шаппс (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Винищувачі F-16, які прибули до України, знаменують собою переломний момент у боротьбі з російським диктатором Володимиром Путіним і його літаками Су-35.

Про це заявив колишній міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

За його словами, перші українські пілоти F-16 закінчили навчання з польотів на винищувачах ще у березні цього року.

"Британія і союзники повинні продовжувати робити все можливе, щоб підтримати Україну в її битві за небо", - заявив Шеппс.

 

 

Винищувачі F-16 для України

Низка країн ще у 2023 році зобов'язалися надати Україні понад 60 винищувачів F-16.

Наприкінці липня цього року у ЗМІ з'явилась інформація щодо того, що певна кількість F-16 вже прибула в Україну. А пізніше видання The Telegraph написало, що Повітряні сили ЗСУ начебто вже використовували F-16 для потреб протиповітряної оборони.

Детально про те, чи F-16 вже доставлено в Україну, та як вони можуть бути застосовані - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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F-16Війна в Україні