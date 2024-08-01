У Британії про F-16 в Україні: переломний момент у боротьбі з Путіним і його Су-35

Винищувачі F-16, які прибули до України, знаменують собою переломний момент у боротьбі з російським диктатором Володимиром Путіним і його літаками Су-35.
Про це заявив колишній міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.
За його словами, перші українські пілоти F-16 закінчили навчання з польотів на винищувачах ще у березні цього року.
"Британія і союзники повинні продовжувати робити все можливе, щоб підтримати Україну в її битві за небо", - заявив Шеппс.
Низка країн ще у 2023 році зобов'язалися надати Україні понад 60 винищувачів F-16.
Наприкінці липня цього року у ЗМІ з'явилась інформація щодо того, що певна кількість F-16 вже прибула в Україну. А пізніше видання The Telegraph написало, що Повітряні сили ЗСУ начебто вже використовували F-16 для потреб протиповітряної оборони.
Детально про те, чи F-16 вже доставлено в Україну, та як вони можуть бути застосовані - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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