У Британії про F-16 в Україні: переломний момент у боротьбі з Путіним і його Су-35

За його словами, перші українські пілоти F-16 закінчили навчання з польотів на винищувачах ще у березні цього року.

"Британія і союзники повинні продовжувати робити все можливе, щоб підтримати Україну в її битві за небо", - заявив Шеппс.

Винищувачі F-16 для України

Низка країн ще у 2023 році зобов'язалися надати Україні понад 60 винищувачів F-16.