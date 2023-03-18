Міноборони Британії показало навчання українських військових на танках Challenger 2

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії у Twitter .

"Велика Британія зобов'язалася надати 14 танків Challenger 2 і супутню амуніцію, щоб підтримати Україну в її битві, що триває, за свободу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 14 січня прем'єр Британії Ріші Сунак у розмові з президентом Володимиром Зеленським офіційно підтвердив, що надасть Україні Challenger 2.

Раніше британські військові показали роботу танків Challenger 2, які мають передати українській армії.

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