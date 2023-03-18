Минобороны Британии показало обучение украинских военных на танках Challenger 2

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter .

"Великобритания обязалась предоставить 14 танков Challenger 2 и сопутствующую амуницию, чтобы поддержать Украину в ее продолжающейся битве за свободу", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 января премьер Британии Риши Сунак в разговоре с президентом Владимиром Зеленским официально подтвердил, что предоставит Украине Challenger 2.

Ранее британские военные показали работу танков Challenger 2, которые должны передать украинской армии.

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