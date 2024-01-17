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Британія виділить Україні 25 млн доларів для допомоги з постачанням продовольства

Середа 17 січня 2024 15:55
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Британія виділить Україні 25 млн доларів для допомоги з постачанням продовольства Архівне фото: міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Британія інвестує 25 мільйонів доларів, щоб розблокувати український експорт та імпорт, включно з життєво важливими поставками продовольства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Британії.

Зазначається, що в рамках дводенної програми міністр закордонних справ зустрінеться з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, Біллом Гейтсом та іншими, щоб обговорити необхідність подальшої співпраці та свіжого мислення, зокрема для вирішення поточних конфліктів.

Також глава МЗС Британії підтвердить свою підтримку України в бесіді з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, яка зосередиться на необхідності єдності, щоб закласти підвалини довгострокового майбутнього України і виграти війну.

Британія стоятиме з Україною до кінця

Кемерон повідомив, що Велика Британія продовжуватиме твердо підтримувати Україну, тож вона не лише виграє війну, а й вийде з неї сильною, суверенною та вільною країною.

"Україна відстоює правила, які забезпечують безпеку всіх нас. Саме тому Велика Британія надала Україні майже 12 мільярдів фунтів стерлінгів (майже 15,2 млрд доларів). Ми стоятимемо з ними стільки, скільки буде потрібно для досягнення перемоги", - додав міністр.

Нова допомога Україні

Зустріч із міністром закордонних справ України відбулася в той момент, коли Британський інститут фінансування розвитку запускає свої перші інвестиції в Україну, виділивши 25 мільйонів доларів на забезпечення зв'язку України з глобальною економікою.

Допомога Україні від Британії

Нещодавно прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак анонсував виділення найбільшого з початку війни пакета допомоги Україні.

Глава Міноборони України Рустем Умєров повідомив, що з цього пакета 200 млн фунтів буде спрямовано на виготовлення бойових дронів.

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква сказав, що Велика Британія може надати військову допомогу Україні, але не братиме участі в бойових діях.

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