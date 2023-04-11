Міноборони Болгарії відповіло, чи обговорювалася безоплатна передача Україні МіГ-29

Болгарія не вела переговори про надання Україні винищувачів МіГ-29 на безоплатній основі. Наразі країна обговорює можливість заміни частини своїх озброєнь на сучасніші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони Болгарії.

"Міністерство оборони не вело переговорів про безоплатне надання Україні болгарських винищувачів МіГ-29. Таке рішення призведе до дефіциту можливостей, що суперечить Конституції Республіки Болгарія та її закону про оборону та збройні сили", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим Болгарія підтвердила, що з кінця 2022 року проводить переговори про заміну частини озброєнь на більш сучасні.

"Відповідно до рішення народних зборів від кінця 2022 року, Міноборони послідовно проводить переговори про можливість реалізації так званих "тристоронніх угод", щоб замінити частину наявних озброєнь на сумісні озброєння з країн-союзників", - зазначено в повідомленні.

Що цьому передувало

Раніше ЗМІ з'явилася інформація про те, що Болгарія нібито висловила готовність відправити Україні радянські винищувачі МіГ-29 на безоплатній основі. В медіа цю інформацію поширили з посиланням на так звані "злиті" секретні документи Пентагону.

Нагадаємо, що Україна вже отримала МіГ-29 від Словаччини. За даними ЗМІ, вони вже захищають українське небо над Харковом.

Додамо, що передачу цих літаків для України здійснила й Польща.

При цьому уряд Польщі найближчим часом передасть Україні ще чотири винищувачі МіГ-29.

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