Міноборони Болгарії про угоду із розмінування Чорного моря: Важливо для експорту України
Спільна операція Болгарії, Румунії та Туреччини зі створення протимінної групи в Чорному морі покликана зробити судноплавство у цьому регіоні безпечнішим. Зокрема для української морської торгівлі та експорту агропродукції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням інтерв'ю міністра оборони Болгарії Тодора Тагарєва "Голосу Америки".
За словами очільника болгарського оборонного відомства, країни запустять відповідну операцію, щоб "зменшити ризики ненавмисного вибуху та плавучих морських мін, а також для запобігання іншим ризикам"
"Це обов'язково допоможе Україні, тому що таким чином ми можемо сприяти забезпеченню свободи судноплавства в Чорному морі, що важливо для експорту України, стійкості української економіки тощо", - заявив він.
Тагарев уточнив, що для такої ініціативи Болгарія, Румунія та Туреччина призначать три мінно-пошукові кораблі від кожної країни та один корабель управління.
Крім того, додав глава Міноборони Болгарії, країни-підписанти угоди створять комітет для управління операцією, до якої зможуть долучитися інші держави після закінчення війни РФ проти України.
Розмінування Чорного моря
Нагадаємо, у зв'язку з проблемою великої кількості дрейфуючих мін у Чорному морі та продовженням російських атак в акваторії Україна продовжує зміцнювати співпрацю з країнами-членами НАТО в питаннях розмінування моря.
На тому тижні глава Міноборони Болгарії Тодор Тагарєв заявив, що угода країни з Румунією та Туреччиною про створення протимінної групи в Чорному морі скоро буде підписана. Після цього місія розпочнеться.
Вчора, 11 січня, міністр оборони Туреччини Ясар Гюлер, його румунський колега Ангел Тілвар і заступник міністра оборони Болгарії Атанас Запрянов підписали в Стамбулі меморандум про взаєморозуміння, щоб сформувати тристоронню ініціативу зі знешкодження вибухових речовин.
Додамо, нещодавно речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, скільки часу піде на розмінування Чорного моря. Вчора він також заявив, що робота українського "зернового коридору" вийшла на свої потужності до повномасштабного вторгнення Росії.
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