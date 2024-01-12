Минобороны Болгарии о соглашении по разминированию Черного моря: Важно для экспорта Украины

Совместная операция Болгарии, Румынии и Турции по созданию противоминной группы в Черном море призвана сделать судоходство в этом регионе более безопасным. В частности, для украинской морской торговли и экспорта агропродукции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра обороны Болгарии Тодора Тагарева " Голоса Америки ".

По словам главы болгарского оборонного ведомства, страны запустят соответствующую операцию, чтобы "уменьшить риски непреднамеренного взрыва и плавучих морских мин, а также для предотвращения других рисков"

"Это обязательно поможет Украине, потому что таким образом мы можем способствовать обеспечению свободы судоходства в Черном море, что важно для экспорта Украины, устойчивости украинской экономики и т.д.", - заявил он.

Тагарев уточнил, что для такой инициативы Болгария, Румыния и Турция назначат три минно-поисковых корабля от каждой страны и один корабль управления.

Кроме того, добавил глава Минобороны Болгарии, страны-подписанты соглашения создадут комитет по управлению операцией, к которой смогут присоединиться другие государства после окончания войны РФ против Украины.

Разминирование Черного моря

Напомним, в связи с проблемой большого количества дрейфующих мин в Черном море и продолжением российских атак в акватории Украина продолжает укреплять сотрудничество со странами-членами НАТО по вопросам разминирования моря.

На прошлой неделе глава Минобороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что соглашение страны с Румынией и Турцией о создании противоминной группы в Черном море скоро будет подписано. После этого миссия начнется.

Вчера, 11 января, министр обороны Турции Ясар Гюлер, его румынский коллега Ангел Тилвар и замминистра обороны Болгарии Атанас Запрянов подписали в Стамбуле меморандум о взаимопонимании, чтобы сформировать трехстороннюю инициативу по обезвреживанию взрывчатых веществ.

Добавим, недавно спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, сколько времени уйдет на разминирование Черного моря. Вчера он также заявил, что работа украинского "зернового коридора" вышла на свои мощности к полномасштабному вторжению России.