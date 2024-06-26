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Міноборони Білорусі видало репетицію параду за перевірку бойової готовності, - "Гаюн"

Білорусь, Середа 26 червня 2024 17:51
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Міноборони Білорусі видало репетицію параду за перевірку бойової готовності, - "Гаюн" Фото: білоруський винищувач Су-30СМ (з відкритих джерел)
Автор: Тетяна Степанова

Міністерство оборони Білорусі видало виліт винищувача Су-30СМ на репетицію параду за перевірку бойової готовності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

Як зазначається, сьогодні вранці Міноборони Білорусі повідомило, що в рамках перевірки бойової готовності в 61-й винищувальній авіаційній базі "по тривозі в небо було піднято екіпаж чергового авіаційного засобу".

"Екіпаж зі складу чергової ланки літака Су-30СМ виконав своєчасний зліт, зайняв зону чергування в повітрі, далі піддавався перевірці одного із завдань чергових сил ППО", - заявили у відомстві.

Однак, за інформацією "Беларускі Гаюн", 26 червня на аеродромі "Барановичі" польотів винищувачів Су-30СМ не проводилося. Також згідно зі встановленим раніше графіком, сьогодні репетиція повітряної частини параду 3 липня не проводилася.

При цьому на опублікованих Міноборони фото можна помітити один винищувач Су-30СМ. Загалом Військово-повітряні сили Білорусі мають на озброєнні чотири таких літаки.

Міноборони Білорусі видало репетицію параду за перевірку бойової готовності, - &quot;Гаюн&quot;

Як зазначає "Гаюн", судячи з тіні, що падає на землю від винищувача, фото було зроблено близько 11:00 на аеродромі "Барановичі". При цьому, літак на фото був без ракетного озброєння на "підвісах". Саме так винищувачі літають на репетиції параду. При цьому черговий літак по тривозі вилітає з комплектом ракетного озброєння.

"Таким чином, Міноборони Білорусі, ймовірно, видало вчорашній виліт винищувача Су-30СМ (25 червня об 11:00) на репетицію параду за нібито сьогоднішній "бойовий" виліт по тривозі", - підкреслили у моніторинговій групі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 22 червня у Білорусі розпочалася "раптова перевірка" бойової готовності військ на кордоні з Україною

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