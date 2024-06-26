Минобороны Беларуси выдало репетицию парада за проверку боевой готовности, - "Гаюн"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Белорусский Гаюн" .

Как отмечается, сегодня утром Минобороны Беларуси сообщило, что в рамках проверки боевой готовности в 61-й истребительной авиационной базе "по тревоге в небо был поднят экипаж очередного авиационного средства".

"Экипаж из состава очередного звена самолета Су-30СМ выполнил своевременный взлет, занял зону дежурства в воздухе, далее подвергался проверке одной из задач дежурных сил ПВО", - заявили в ведомстве.

Однако, по информации "Белорусский Гаюн", 26 июня на аэродроме "Барановичи" полетов истребителей Су-30СМ не проводилось. Также согласно установленному ранее графику сегодня репетиция воздушной части парада 3 июля не проводилась.

При этом на опубликованных Минобороны фото можно заметить один истребитель Су-30СМ. В общей сложности Военно-воздушные силы Беларуси имеют на вооружении четыре таких самолета.

Как отмечает "Гаюн", судя по тени, падающей на землю от истребителя, фото было сделано около 11:00 на аэродроме "Барановичи". При этом самолет на фото был без ракетного вооружения на "подвесах". Именно так истребители летают на репетиции парада. При этом дежурный самолет по тревоге вылетает с комплектом ракетного вооружения.

"Таким образом, Минобороны Беларуси, вероятно, выдало вчерашний вылет истребителя Су-30СМ (25 июня в 11:00) на репетицию парада за якобы сегодняшний "боевой" вылет по тревоге", - подчеркнули в мониторинговой группе.