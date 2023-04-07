ua ru
Пт, 07 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Міноборони Австрії хочуть допомогти Україні з розмінуванням лише після закінчення війни

Новость на русском →
Відень, П'ятниця 07 квітня 2023 21:02
У Міноборони Австрії хочуть допомогти Україні з розмінуванням лише після закінчення війни Ілюстративне фото: в Австрії хочуть допомогти Україні з розмінуванням після завершення війни (t.me/dsns telegram)
Автор: Іван Носальський

Австрія, ймовірно, зможе допомогти Україні з розмінуванням територій лише після завершення війни з Росією.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kronen Zeitung, про це заявила міністр оборони Австрії Клаудія Таннер.

Видання зазначає, що обіцянки австрійського канцлера Карла Нехаммера та міністра закордонних справ Александера Шалленберга про допомогу Україні в розмінуванні поки що не були реалізовані.

При цьому Таннер заявляє, що подібна допомога може бути надана нашій країні після завершення війни через нейтралітет Австрії.

"Розмінування у час суперечить конституційному праву", - уточнила чиновниця.

Представник австрійської ліберальної партії NEOS з питань зовнішньої політики Гельмут Брандштеттер не погоджується з позицією глави Міноборони.

"Це надто пізно - ми повинні допомогти зараз. Йдеться про порятунок життів", - наголошує політик.

У свою чергу посол України у Відні Василь Хімінець наголосив, що допомога Україні у розмінуванні потрібна зараз. І вона не несе загрози для нейтралітету Австрії, оскільки відбувається на "цивільних територіях".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський звернувся до парламенту Австрії. Зокрема, він закликав розпочати допомогу у розмінуванні території.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та особисті дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Австрія Допомога Україні Війна Росії проти України
NEWS
З вулиці – до військкомату. Як розпізнати порушення при врученні повісток в Україні
З вулиці – до військкомату. Як розпізнати порушення при врученні повісток в Україні
DAILY
Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян