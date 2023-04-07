У Міноборони Австрії хочуть допомогти Україні з розмінуванням лише після закінчення війни
Австрія, ймовірно, зможе допомогти Україні з розмінуванням територій лише після завершення війни з Росією.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kronen Zeitung, про це заявила міністр оборони Австрії Клаудія Таннер.
Видання зазначає, що обіцянки австрійського канцлера Карла Нехаммера та міністра закордонних справ Александера Шалленберга про допомогу Україні в розмінуванні поки що не були реалізовані.
При цьому Таннер заявляє, що подібна допомога може бути надана нашій країні після завершення війни через нейтралітет Австрії.
"Розмінування у час суперечить конституційному праву", - уточнила чиновниця.
Представник австрійської ліберальної партії NEOS з питань зовнішньої політики Гельмут Брандштеттер не погоджується з позицією глави Міноборони.
"Це надто пізно - ми повинні допомогти зараз. Йдеться про порятунок життів", - наголошує політик.
У свою чергу посол України у Відні Василь Хімінець наголосив, що допомога Україні у розмінуванні потрібна зараз. І вона не несе загрози для нейтралітету Австрії, оскільки відбувається на "цивільних територіях".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський звернувся до парламенту Австрії. Зокрема, він закликав розпочати допомогу у розмінуванні території.
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