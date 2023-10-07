Минобороны анонсировало изменения в ВВК: документы будут "идти" за военными

Вскоре военнослужащим не нужно будет собирать все документы от военно-врачебной комиссии и носить их за собой. Все выводы ВВК будут храниться и передаваться в электронном формате.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Министерства обороны Украины.

Заместитель министра обороны Украины по вопросам социального развития Наталья Калмыкова во время телемарафона анонсировала изменения в системе документооборота ВВК.

"Сейчас проходят финальные внешние согласования документы, регулирующие учет военнослужащих. Военнослужащий после ВВК отбывает сам или в воинскую часть, или ТЦК и СП. А документы от ВВК в электронном виде "следуют" за ним. Это то быстрое решение, в котором так нуждаются люди после ранения", - отметила Калмыкова.

Приоритеты и индикаторы качественных изменений в Минобороны

Заместитель министра также назвала первоочередные приоритеты и индикаторы качественных изменений в Минобороны по основным направлениям своей работы - в частности, в сфере военной медицины и управления человеческим капиталом.

"Мы планируем пересмотреть подходы, чтобы усилить способности Вооруженных Сил, а соответственно - усилить способности государства, при этом держа в фокусе военнослужащих - тех, кто непосредственно защищает нас на линии фронта", - отметила заместитель министра.

Калмыкова отметила, что для достижения этой цели уже проводятся внутренние мероприятия.

"Мы рассчитываем стать частью позитивных изменений. Наша задача сейчас под лидерством Министра обороны создавать, внедрять изменения, чтобы усилить обороноспособность страны", - подчеркнула она.

Калмыкова также отметила, что важно создать систему, в которой человек, который будет готов прийти служить в Вооруженных Силах, будет понимать, что с ним там будет происходить и что от государства он будет иметь взаимность.

Реформа военно-врачебных комиссий в Украине

ВЛК сейчас находятся едва ли не на том же уровне скандальности и коррупционности, чем бывшие военкоматы. Есть много историй, как за взятку там можно получить любую справку о негодности. Поэтому власти решили реформировать ВВК. Детальнее об этом читайте в материале РБК-Украина.

Напомним, еще несколько недель назад президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что военно-врачебные комиссии в стране работают некачественно. Он отмечал, что власти подготовят решение для того, чтобы устранить такие проблемы.

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