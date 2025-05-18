Міноборони анонсувало нову функцію в "Резерв+": зміни торкнуться взаємодії з ТЦК

У застосунку "Резерв+" з’явиться функція миттєвого підтвердження від ТЦК. Час очікування скоротиться з кількох годин до кількох секунд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерини Черногоренко в ефірі телемарафону.
Черногоренко згадала, що не так давно Міноборони додали в застосунок можливість оформити електронне направлення на ВЛК.
Водночас вона зауважила, що зараз вони з командою запускають покращення цього функціоналу.
"Не потрібно буде навіть очікувати його (направлення, - ред.) протягом декількох годин. Зробити можна буде одразу, по факту генеруючи, не очікуючи підтвердження від ТЦК.
За її словами, це ще більше спростить і зробить взаємодію між громадянами та ВЛК ще більш зручною.
Нагадаємо, що сьогодні виповнився рік від моменту запуску застосунку "Резерв+". За рік застосунок "Резерв+" став цифровим мостом між військовозобов’язаними та державою.
Сервіс не лише спростив отримання відстрочки, а й додав нові можливості військовозобов'язаним.
Що покращив "Резерв+" за рік після запуску, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Зауважимо, що нещодавно у мобільному застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" додалися ще два нові види відстрочки від мобілізації.
Водночас, не так давно у застосунку було проведено оновлення. Детально, що відомо про нові функції, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.