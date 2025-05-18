Міноборони анонсувало нову функцію в "Резерв+": зміни торкнуться взаємодії з ТЦК

Черногоренко згадала, що не так давно Міноборони додали в застосунок можливість оформити електронне направлення на ВЛК.

Водночас вона зауважила, що зараз вони з командою запускають покращення цього функціоналу.

"Не потрібно буде навіть очікувати його (направлення, - ред.) протягом декількох годин. Зробити можна буде одразу, по факту генеруючи, не очікуючи підтвердження від ТЦК.

За її словами, це ще більше спростить і зробить взаємодію між громадянами та ВЛК ще більш зручною.