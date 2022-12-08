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Мінний терор буде серед пунктів обвинувачення проти Росії, - Зеленський

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Україна, Четвер 08 грудня 2022 22:40
Мінний терор буде серед пунктів обвинувачення проти Росії, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що мінний терор буде серед пунктів обвинувачення проти Росії за її агресію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення Володимира Зеленського.

"Я впевнений: це буде серед пунктів обвинувачення проти Росії за агресію - саме мінний терор. Який навіть ще жорстокіший та підліший, ніж ракетний, бо немає такої протимінної системи, яка могла би знищити хоча б частину загрози, як це робить наша ППО", - сказав Зеленський.

За його словами, це та форма російського терору, якій доведеться ще роками протидіяти. Терористи свідомо намагаються залишити після себе якнайбільше смертельних пасток: закопаних "фугасів", розтяжок, замінованих будівель, машин та інфраструктури.

"Я вдячний усім нашим партнерам, які допомагають Україні з протимінною роботою. Дякую всім, хто посилює нашу державу і допомагає нашим людям", - додав перезидент.

Нагадаємо, вчора, 7 грудня, в Херсонській області під час проведення стабілізаційних заходів на каскаді ворожих мін підірвалися поліцейські, внаслідок чого 4 людини загинуло.

Додамо, президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив поліцейських, котрі загинули від російських мін у Херсонській області.

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Володимир Зеленський
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