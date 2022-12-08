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Минный террор будет среди пунктов обвинения против России, - Зеленский

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Украина, Четверг 08 декабря 2022 22:40
Минный террор будет среди пунктов обвинения против России, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что минный террор будет среди пунктов обвинения против России за ее агрессию.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение Владимира Зеленского.

"Я уверен: это будет среди пунктов обвинения против России за агрессию - именно минный террор. Какой даже еще более жестокий и подлый, чем ракетный, потому что нет такой противоминной системы, которая могла бы уничтожить хотя бы часть угрозы, как это делает наша ПВО", - сказал Зеленский.

По его словам, это та форма российского террора, которой придется еще годами противодействовать. Террористы сознательно пытаются оставить после себя больше смертельных ловушек: закопанных "фугасов", растяжек, заминированных зданий, машин и инфраструктуры.

"Я благодарен всем нашим партнерам, которые помогают Украине с противоминной работой. Спасибо всем, кто усиливает наше государство и помогает нашим людям", - добавил президент.

Напомним, вчера, 7 декабря, в Херсонской области во время проведения стабилизационных мероприятий на каскаде вражеских мин подорвались полицейские, в результате чего 4 человека погибли.

Добавим, президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил полицейских, погибших от российских мин в Херсонской области.

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