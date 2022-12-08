Минный террор будет среди пунктов обвинения против России, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что минный террор будет среди пунктов обвинения против России за ее агрессию.

"Я уверен: это будет среди пунктов обвинения против России за агрессию - именно минный террор. Какой даже еще более жестокий и подлый, чем ракетный, потому что нет такой противоминной системы, которая могла бы уничтожить хотя бы часть угрозы, как это делает наша ПВО", - сказал Зеленский.

По его словам, это та форма российского террора, которой придется еще годами противодействовать. Террористы сознательно пытаются оставить после себя больше смертельных ловушек: закопанных "фугасов", растяжек, заминированных зданий, машин и инфраструктуры.

"Я благодарен всем нашим партнерам, которые помогают Украине с противоминной работой. Спасибо всем, кто усиливает наше государство и помогает нашим людям", - добавил президент.