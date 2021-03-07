В Миннеаполисе на месте гибели Джорджа Флойда застрелили человека

Согласно данным, полученным от представителей правоохранительных органов штата, в городе Миннеаполисе, на месте гибели Флойда произошла перепалка между двумя лицами.

В ходе ссоры один из ее участников открыл огонь по другому из огнестрельного оружия. Пострадавший был доставлен в госпиталь, где вскоре скончался от полученного ранения.

Кто был участниками инцидента не раскрывается. Полиция начала расследование обстоятельств произошедшего.

При этом в полиции заявили, что стрелок не был идентифицирован и не задержан. Правоохранители просят общественность о помощи в обнаружении автомобиля для бегства, который описывается как светлый Suburban с огнестрельными повреждениями.

Напомним, афроамериканец Флойд скончался при задержании 25 мая 2020 года. Четверо полицейских, причастных к задержанию, были уволены, а одному из них предъявили обвинения в непредумышленном убийстве. Гибель Флойда вызвала волну протестов против произвола полиции по всей стране, которая переросла в беспорядки.